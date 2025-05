Academy Proabile, grande festa di fine stagione: in campo i giovani talenti

Una giornata di sport, emozioni e riconoscimenti

La partita sarà l'occasione ideale per mettere in mostra i progressi raggiunti, divertirsi con i propri compagni e condividere con le famiglie e gli amici un momento di autentico spirito sportivo. Sarà una giornata di festa, aperta a tutti, con un grande spettacolo sul campo e sugli spalti. Per chi non potrà essere presente fisicamente, l'evento sarà trasmesso in diretta streaming su RGA, partner media-social dell'Academy, con il commento speciale di Emmanuele Stasi. Al termine della partita, ci sarà una cerimonia di premiazione che coinvolgerà tutti i giovani dell'Academy: ogni atleta sarà premiato per l'impegno, la dedizione e i miglioramenti dimostrati nel corso dell'intera stagione. Il presidente e fondatore dell'Academy, Arturo Mariani, ha voluto esprimere i suoi più sentiti ringraziamenti: "Vorrei ringraziare di cuore tutti i ragazzi per l'impegno e la passione che hanno dimostrato in questa stagione. Un grazie immenso va anche a tutti i tecnici, i collaboratori e le famiglie. Un ringraziamento speciale al direttore Dario Ciamei della BBC Roma, al dott. Adriano Mariani e il suo Studio Tecnico, al presidente Juri Morico di OPES, all'assessore dott. Claudio Zarro. E ovviamente, un grazie di cuore al Centro Sportivo Morgana per l'ospitalità durante l'intera annata. Tutti sono invitati a partecipare e vivere insieme questo momento speciale. L'appuntamento è venerdì 30 maggio alle 16: per celebrare lo sport, la crescita e il futuro dei nostri giovani talenti."