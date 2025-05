Deportivo LSM, nasce la squadra in Uruguay di Messi e Suarez

Suarez: "Un progetto familiare. Un sogno che sta diventando realtà"

Luis Suarez ha "annunciato" Lionel Messi nel suo club uruguayano. L'attaccante dell' Inter Miami ha annunciato attraverso un annuncio attraverso un video postato sui social l'unione del suo compagno di squadra, l'otto volte vincitore del Pallone d'Oro, al progetto "Deportivo LSM", un'associazione calcistica appartenente alla AUF (federazione dell'Uruguay), che prevede anche una formazione in quarta serie.Inizialmente noto come Deportivo LS, la M è stata aggiunta per creare una sigla con presenti le iniziali di entrambi i calciatori. Nel video, Suarez ha spiegato il proprio progetto, iniziato sette anni fa: "Volevo condividere con voi qualcosa di molto importante, un progetto familiare che tutti conoscono, ovvero il Deportivo LSM. Un. A oggi siamo cresciuti molto. Contiamo più di 3000 soci e delle infrastrutture dove si possono fare molte attività“. Una funzione sociale, quella dell'associazione: "C’è una vasta gamma di possibilità per bambini e adolescenti. Io e la mia famiglia crediamo molto in questo progetto. Era un sogno. Ora sta diventando realtà piano piano, non solo per noi, ma anche per la gente di Ciudad de la Costa”. A concludere il video è l'intervento dello stesso: "Ringrazio Luis per questa opportunità e per condividere con e quest progetto. Un privilegio, spero di trasmettere tutto ciò che posso".