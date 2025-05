Dusan Vlahovic al fianco dell'UNICEF per la salute mentale dei giovani 

"La vera forza è chiedere aiuto": l'impegno del campione per rompere i tabù

Nel suo intervento, Dusan Vlahovic ha sottolineato quanto sia fondamentale non sentirsi soli e parlare apertamente dei propri stati d'animo. "Tutti possiamo attraversare dei momenti difficili, ma non c'è nulla di cui doversi vergognare. Parlare con chi ci sta vicino è il primo passo per sentirsi meglio" ha dichiarato. Il contributo del calciatore non è stato solo simbolico: grazie a una donazione personale, l'UNICEF potrà espandere i programmi dedicati alla salute mentale già attivi in Serbia, in collaborazione con enti e scuole su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è quello di creare un ambiente dove i ragazzi possano sentirsi liberi di esprimere emozioni e fragilità, senza paura del giudizio. In un momento storico in cui la salute mentale rappresenta una sfida globale, la figura di Vlahovic si fa portavoce di un messaggio potente e necessario: chiedere aiuto è un atto di coraggio e nessuno dovrebbe affrontare il dolore da solo.