Yamal non si pone limiti: "Mondiali e Champions? Vinco tutto"

"Il Pallone d'oro? Se deve succedere, succederà". Lamine Yamal non si pone limiti . L'attaccante del Barcellona, reduce da un'ottima stagione al Barcellona, guarda al futuro: "Io vado in campo, gioco e mi diverto. Tra Mondiali e Champions? Non posso scegliere - ha detto il 18enne ai microfoni di Cadena Ser dal ritiro della nazionale spagnola - parteciperò a tutte e due e quindi le vincerò tutte e due".

Yamal sul rinnovo e la Champions

Il giovane attaccante del Barcellona (nove reti in campionato e cinque in Champions League), ha poi parlato del recente rinnovo del contratto, a cifre plurimilionarie: "Volevo risolvere la questione al più presto, per potermi concentrare sul campo, e appena se ne è presentata l'occasione l'ho fatto". Quanto alla Champions vinta dal Psg, "ha meritato perche' ha fatto una stagione incredibile. Credo che se la rigiocano, non finisce 5-0. Ma se devo dire il miglior tecnico della stagione, voto Luis Enrique, il miglior portiere Donnarumma, il giocatore dell'anno Dembelè".