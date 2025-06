L’Inghilterra e quel misterioso gruppo whatsapp che i giocatori finiscono per silenziare

Kyle Walker è stato convocato da Thomas Tuchel per le partite dell' Inghilterra contro Andorra (valida per le Qualificazioni ai Mondiali , giocata sabato scorso, finita 1-0) e il Senegal (amichevole in programma domani, martedì 10 giugno). Il terzino destro, prestato dal Manchester City al Milan , ha svelato l'esistenza di un gruppo WhatsApp attraverso cui arriva la fatidica chiamata.

Walker e la chat attraverso cui l'Inghilterra annuncia le convocazioni

Nel corso del suo podcast sulla BBC, Walker ha spiegato che i convocati ricevono prima un messaggio di testo da un membro dello staff della nazionale per confermare la loro selezione, poi vengono date ulteriori indicazioni attraverso una chat di gruppo su WhatsApp, prima che inizi la pausa per le nazionali: "C'è una chat di gruppo e normalmente ti mandano un messaggio individuale, dicendoti semplicemente che ce l'hai fatta. Quindi, vedrai che alla chat di gruppo verranno aggiunte persone che prima non c'erano". Il punto è che il gruppo è sempre lo stesso. Conseguenza? I giocatori che facevano parte delle squadre precedenti e poi non sono stati più chiamati possono comunque vedere i messaggi più recenti: "Resti ancora dentro al gruppo, ma è meglio silenziarlo perché sei un po' scoraggiato se vieni lasciato a casa".