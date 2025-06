Impresa Senegal: Inghilterra rimontata a Nottingham, prima sconfitta per Tuchel

Grandissima impresa del Senegal: 3-1 in rimonta per la nazionale africana a Nottingham contro l'Inghilterra. Grazie alla vittoria in amichevole, Manè e compagni sono la prima selezione africana della storia a battere la nazionale inglese. Thomas Tuchel subisce la prima sconfitta da quando è sulla panchina dell'Inghilterra dopo tre vittorie consecutive. Kane ha sbloccato la sfida dopo appena sette minuti, con Sarr che al 40esimo trova la rete del pareggio. Nella ripresa il Senegal passa avanti con la rete di Habib Diarra e nel finale Sabaly chiude una partita da dimenticare per l'Inghilterra.