Edoardo De Laurentiis, vacanza nel Cilento tra i tifosi azzurri

Mare cristallino, paesaggi da cartolina e il calore dell’estate cilentana: Edoardo De Laurentiis ha scelto San Marco di Castellabate per concedersi qualche ora di relax prima dei prossimi impegni con il Napoli. Il vicepresidente del club azzurro ha raggiunto il paese di Benvenuti al Sud in compagnia della compagna Terry Mendozza e la sua presenza non è passata inosservata. Sempre disponibile e con il sorriso sulle labbra, De Laurentiis si è intrattenuto con chi l’ha riconosciuto, fermandosi anche per scambiare qualche parola. Tra i momenti immortalati, anche uno scatto con Marilena Pagano, tifosa partenopea della zona.