Riparte il processo Maradona: da dove si riprende e cosa succede adesso

Il processo per la morte di Diego Armando Maradona riprenderà a breve. Dopo l'annullamento dell'intero processo lo scorso maggio in seguito alla rinuncia della giudice in seguito allo scandalo riguardo la realizzazione di un documentario non autorizzato che avrebbe coinvolto uno dei tre membri del tribunale, il processo riprenderà con un nuovo tribunale sorteggiato . Il processo vede imputati otto membri dello staff medico che aveva in cura Maradona, morto il 25 novembre del 2020, tra questi il neurochirurgo Leopoldo Luque, che lo aveva operato per rimuovere un ematoma intracranico.

Processo Maradona, il nuovo tribunale

Il sorteggio per il tribunale in vista della ripresa del processo per la morte di Maradona è avvenuto oggi, 19 giugno, effettuato in un'udienza del tribunale d'appello di San Isidro (Buenos Aires). Questa scelta è ricaduta sul Tribunale orale criminale n.3, composto dai giudici Alberto Gaig, Alejandro Lago e Alberto Ortolani. Da questo momento, le parti avranno a disposizione 15 giorni per presentare eventuali ricusazioni e obiezioni. In mancanza di ostacoli, i giudici potranno fissare la prima udienza per la presentazione delle prove e della lista di testimoni.