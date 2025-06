Carcere per chi picchia gli arbitri, ora sono "pubblici ufficiali"

Chi userà violenza contro gli arbitri andrà in galera

Chi userà violenza nei confronti di un direttore di gara, da ora in poi, finirà in galera: reclusione da due a cinque anni per lesioni lievi; da quattro a dieci anni per lesioni gravi; da otto a sedici anni per lesioni gravissime. "Sto provando una grande gioia ed emozione per l’approvazione di questa legge storica. La tutela degli arbitri entra finalmente nel codice penale. Ringrazio ovviamente il Ministro Abodi, il Governo ma anche tutti coloro che, da tutti gli schieramenti, hanno sostenuto questa grande battaglia di civiltà" ha detto il presidente dell’AIA, Antonio Zappi.