Svolta epocale sul mercato: contratti più lunghi, club più forti. Cosa sta cambiando

Il calcio - e tutti gli altri sport professionistici - sono prossimi ad una svolta epocale . Il Decreto legge approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri introduce, tra le varie misure urgenti in materia di sport, una modifica, a mio parere, di rilevante impatto in ambito di rapporti di lavoro sportivo professionistico.

Nell’ultimo rigo dell’art. 11 dello schema di Decreto licenziato dal CdM, al punto 4), lettera b), si legge che “all’articolo 26, comma 2, primo periodo [del D. Lgs. n. 36/2021 ndr], la parola «cinque», è sostituita dalla seguente «otto»”. Una sola parola, forse passata inosservata, ovvero “otto” anziché “cinque”, può rivoluzionare il mondo del lavoro sportivo, invertendo una tendenza immobile, quasi stagnante, sicuramente obsoleta, rimasta tale e quale dal 1981, anno di promulgazione della “famosa” legge 91, poi riformata dal D. Lgs. n. 36/2021. Dopo l’emanazione del Presidente della Repubblica, quando il Decreto in commento entrerà in vigore (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), le società professionistiche saranno libere di vincolare gli atleti per un periodo massimo di otto anni, in luogo del tetto delle cinque stagioni, vigente da quasi 45 anni.

Ciò significa che i club vengono messi nella condizione di massimizzare il diritto sulle prestazioni sportive dei giocatori, trasformando tali rapporti in veri e propri asset di lungo periodo, molto più e molto meglio di quanto sia accaduto sino ad oggi. Inoltre, con la durata massima di otto anni, le compagini sportive possono spalmare l’ammortamento dei costi in otto esercizi anziché in cinque, rendendo più sostenibili gli investimenti.

Le implicazioni della riforma, una volta a regime, consentiranno ai presidenti di investire, con sempre crescenti certezze, sulla forza lavoro, facilitando, così, anche il ritorno delle cosiddette bandiere, oltre a consolidare il rapporto atleta-squadra e rianimare l’affezione dei tifosi per questi simboli.

Le conseguenze più rilevanti dell’ampliamento temporale descritto potranno, però, riverberarsi sulla stabilità contrattuale dell’ordinamento calcistico, nazionale ed internazionale. Attualmente, secondo l’art. 17 del Regolamento FIFA sullo status del giocatore, qualsiasi calciatore può unilateralmente recedere dal rapporto di lavoro in essere, a prescindere dalla sua durata (massimo di 5 anni), se ultra ventottenne, dopo 2 stagioni, se infra ventottenne, trascorse 3 stagioni. Semplicemente corrispondendo un indennizzo, ma senza alcun rischio di sanzione disciplinare, leggasi squalifica.

Ora la parola, meglio, la palla, passa alla FIFA, che dovrà adeguare la propria regolamentazione in materia di tutela contrattuale, anch’essa da troppo tempo immobile, tenendo conto dell’innovazione approvata l’altro ieri dal Consiglio dei Ministri nonché delle possibili ricadute, o aperture, che si verificheranno negli altri paesi delle 211 federazioni nazionali (ad eccezione del Regno Unito, dove è già consentita, da alcuni anni, tale facoltà), sulla scorta dell’esperienza proposta dal nostro Governo.

È ipotizzabile, in via di prima approssimazione, che il periodo protetto possa passare da 2 a 4 anni in caso di calciatori over 28 e da 3 a 5 in caso di under 28. Oppure introducendo il limite del 50% di stabilità rispetto alla durata complessiva del contratto per i primi, con l’aggiunta di una ulteriore stagione, sul 50%, per i più giovani. Ma è presto per esprimersi in maniera analitica su un tema tanto delicato quanto complesso che occuperà, sicuramente, dirigenti, giuristi e politici sportivi, nel prossimo futuro.

Va da sé che il provvedimento legislativo riqualifica le società come elemento centrale dello scacchiere nelle trattative di calciomercato, restituendo loro maggiore forza e capacità negoziale, con un deciso riequilibramento del rapporto, spesso impari, con atleti e agenti.

Non sarà sufficiente, in buona sostanza, pagare per “rompere” il contratto e accasarsi altrove dopo una stagione ben giocata o a fronte di un’allettante offerta proveniente dalla concorrenza, perché, una volta a regime, la riforma appare idonea a contrastare tali distorsioni, pena pesanti squalifiche per i trasgressori e sanzioni economiche e di blocco del mercato per i competitor più spregiudicati e sleali.

Siamo in presenza, in conclusione, di una fondamentale novità, fortemente voluta dal Ministro dello Sport, Andrea Abodi, sempre sensibile verso il mondo del calcio professionistico, che apre nuovi scenari di competitività e consente a chi vuole investire nello sport di vertice di poter contare su norme che tutelano gli imprenditori lungimiranti e capaci.