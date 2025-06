Il calcio si conferma lo sport più attrattivo per gli investitori. Lo rivela il Global Sports Report 2025 firmato da Nielsen , secondo cui ben il 41% delle sponsorizzazioni sportive globali è destinato al mondo del pallone. Il motivo? il legame emotivo tra tifosi e sponsor: infatti il 67% dei fan considera più attraenti i brand che supportano le proprie squadre del cuore. Il report fornisce anche strumenti concreti per le aziende che vogliono ottimizzare le proprie strategie di sponsorship, puntando su eventi a forte impatto globale come i prossimi Mondiali maschili del 2026 (in Nord America ) e quelli femminili del 2027 (in Brasile) . Opportunità, queste, che consentono di aprirsi a nuovi target pubblicitari.

Italia tra i paesi più appassionati e boom per lo sport femminile

Il calcio resta lo sport più seguito al mondo: il 51% della popolazione globale si dichiara appassionato, con punte significative in paesi come Arabia Saudita (75%) e Messico (64%). Anche gli Stati Uniti, pur con solo il 27% di appassionati sul totale della popolazione, contano 62,2 milioni di tifosi, il che li rende il quarto bacino di fan più ampio del mondo. L'Italia mantiene una posizione di rilievo in Europa: il 56% degli italiani si dichiara tifoso di calcio, una quota superiore alla media globale. Accanto al predominio maschile, però, emerge con forza la crescita dello sport femminile: se nel 2022 il 45% delle persone si diceva interessato a seguire sport praticati da donne, nel 2024 questa cifra è salita al 50%. In particolare, nel calcio femminile l'interesse è cresciuto dal 18% nel 2022 al 22% nel 2024, segnando un'evoluzione culturale e mediatica che i brand stanno iniziando a valorizzare con sempre maggiore convinzione. In vista dei prossimi grandi eventi calcistici mondiali, Nielsen suggerisce ai marchi di non limitarsi più a sponsorizzazioni tradizionali, ma di includere strategicamente lo sport femminile e i nuovi mercati emergenti nella propria pianificazione pubblicitaria.