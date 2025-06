Nasce una nuova tradizione per i tifosi del Campobasso in tutto il mondo: l’abbonamento “sospeso”

Sono passati quarant’anni dall’ultima volta che si respirava un entusiasmo simile attorno alla squadra del Campobasso . Le vittorie contro la Juventus e i risultati memorabili contro le grandi del calcio italiano non sono più soltanto ricordi lontani. Sono memorie che tornano a far sognare un’intera regione, e che ricordano a tutti cosa può rappresentare il Campobasso per i molisani nel mondo .

Nonostante il Campobasso FC si sia classificato tra le prime cinque squadre della Serie C per numero di abbonati nella scorsa stagione, migliaia di bambini e famiglie molisane che amano i Lupi non possono permettersi un abbonamento e non riescono a vedere i propri beniamini allo stadio Avicor Molinari.

Da questa passione nasce l’abbonamento “Sospeso” del Campobasso FC. Un’idea semplice — ma mai vista prima nel calcio professionistico — ispirata alla tradizione napoletana del “caffè sospeso”, in cui si paga un caffè in anticipo per chi non può permetterselo, questa iniziativa porta lo stesso spirito sugli spalti. Perché nascere altrove, attraversare un momento difficile o vivere una condizione economica complessa non dovrebbe mai essere un motivo per sentirsi esclusi da una squadra e da uno sport che unisce come nessun altro. E così accade qualcosa di bello: qualcuno che forse non conoscerai mai, torna sugli spalti. A tifare, a cantare, a sentirsi di nuovo parte di tutto questo. Grazie a te.

Come funziona l'abbonamento "sospeso"

L’iniziativa è attiva sul sito ufficiale del Campobasso FC, in una sezione dedicata:

Abbonamento sospeso | Intero – Curva Nord – CB1919-Store

Abbonamento sospeso | Ridotto 6-14 anni – Curva Nord – CB1919-Store

Abbonamento sospeso | Ridotto 14-20 anni – Curva Nord – CB1919-Store

Puoi acquistare un abbonamento “sospeso” per la Curva Nord “Michele Scorrano”, il cuore pulsante del tifo rossoblù. Dopo l’acquisto riceverai un’email con due opzioni:

1) Indicare una persona o un gruppo specifico a cui desideri destinare l’abbonamento.

2) Oppure affidarlo a un’associazione o realtà locale, che lo donerà a chi ne ha davvero bisogno.

In entrambi i casi, quei posti non resteranno vuoti.

Un ringraziamento speciale a chi sceglierà di fare un passo ancora più grande — donando oltre 20 abbonamenti di Curva — il Campobasso FC riserverà un riconoscimento visibile: il tuo nome sarà esposto su uno striscione nella tribuna Monforte. Un modo per dire grazie, certo, ma anche per celebrare pubblicamente l’idea che la generosità può essere una forza concreta di cambiamento. Per questo “Eterno Amore” — il nome della campagna abbonamenti 2025/2026 — non è solo uno slogan. È una visione.