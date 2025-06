Milanello teatro dell'ultimo atto della seconda edizione di BMW IN TOUR

Il Bmw Tour fa tappa a Milanello. Massaro: "Eventi come questi ci ricordano i veri valori dello sport"

Un'iniziativa che ha visto 25 dealer complessivamente partecipare. La finale è stata giocata in due tempi da 25 minuti tra due squadre miste composte da atleti e dipendenti delle concessionarie BMW. Partner del progetto Alphabet Italia, BMW Bank Italia, BMW Driving Experience, Car Garantie, GenArt, Italia Bilanci e Visual Software. "Il progetto Insuperabili rappresenta l'espressione migliore dello sport applicato alla vita. Il calcio diventa il veicolo con cui un giovane che ha un disagio può trovare una affermazione ed una vittoria personale. È un onore per noi Dealer BMW essere al fianco di questa iniziativa virtuosa, che può insegnare molto a tutti noi" ha sottolineato Saul Mariani, Vicepresidente dell'ACIB. Davide Leonardi, Fondatore e Presidente Insuperabili, ha aggiunto: "I limiti esistono, ma non totalizzano la persona. Bisogna riconoscerli, accettarli, viverli e allenarli, cercando di raggiungere i nostri obiettivi insieme ai nostri limiti, motivati dai nostri sogni. Questo è stato il messaggio di fondo che abbiamo deciso di comunicare durante la seconda stagione del BMW IN TOUR. Concludere la finalissima in un luogo sacro per il calcio mondiale come Milanello è per noi una gioia e un privilegio che custodiremo con cura e per cui ringrazieremo sempre AC Milan”. Ospite d'eccezione dell'evento Daniele, Brand Ambassador del Milan: "Eventi come questo ci ricordano i veri valori dello sport, e del calcio in particolare. Nel corso della mia carriera ho imparato che inclusività, supporto reciproco e spirito di squadra sono le fondamenta di ogni successo. È proprio nella diversità che risiede l’opportunità di imparare, scoprire e crescere, sia come individui che come squadra. Il Milan e Fondazione Milan sono da sempre molto attenti a questi aspetti, e sono felice che BMW condivida i nostri stessi ideali e proceda nella nostra stessa direzione”.