Bove rivede la luce: dal grande spavento a Sanremo e le lacrime dell'Olimpico. Ora Edo sogna il gran ritorno

Sette mesi possono essere pochi oppure un'eternità. Per Edoardo Bove sono stati un Purgatorio di emozioni, paure e speranze. Ora però il ragazzo dell'Appio rivede la luce e dopo gli ultimi test l'obiettivo di tornare in campo si avvicina ogni giorno di più. Una notizia bellissima per lui e per tutto il calcio italiano che ha vissuto col fiato sospeso l'evolversi delle condizioni del centrocampista dopo qu