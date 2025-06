Brasile, la frase di Ancelotti su Neymar che ha sorpreso tutti

Con la qualificazione matematica al Mondiale del 2026 già in tasca, il Brasile comincia a tracciare la strada verso la rassegna iridata. Carlo Ancelotti , commissario tecnico della Seleçao, ha parlato del futuro della squadra in un’intervista concessa alla CONMEBOL, soffermandosi sui punti fermi della rosa.

Le parole di Ancelotti su Neymar

Il commissario tecnico italiano si è soffermato sulla rosa verdeoro e sugli elementi chiave del gruppo, tra cui spicca naturalmente Neymar Jr. L’ex allenatore del Real Madrid ha ribadito l’importanza del fuoriclasse, pur riconoscendo come la sua carriera sia stata condizionata da numerosi infortuni.

"Deve prepararsi e ha il tempo di farlo"

Ancelotti ha confermato di voler puntare su di lui in vista del prossimo grande appuntamento: "Deve prepararsi bene e ha il tempo per farlo. È un giocatore molto importante per noi in vista del Mondiale".