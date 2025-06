La Palmese riparte da Di Costanzo e da una raffica di rinforzi

A VOLTE RITORNANO - L’ultima volta che la Palmese era senza campo, 5 anni fa, ritornò in paradiso giocando ad Ottaviano. Quest’anno sarà in pianta stabile allo Stadio Gobbato di Pomigliano e deve fare le cose per bene. Proprio per questo da due giorni gli annunci sono una raffica continua. Direttore Generale sarà Giovanni Pasquariello, già a capo della Casertana. Esperto di economia calcistica, sarà il braccio destro del nuovo Presidente Mario Russo imprenditore proprio di Caserta, Il direttore sportivo è Raffaele Corsale, lo scorso anno al Matese, pure lui di terra di Lavoro. Giovane. Agguerrito. E’ già all’opera per la rivoluzione Palmese. Per non dire della società, poi. L’avvento clamoroso di Mario Russo ha magicamente riacceso il fuoco. Ben 30 i soci. Nomi vecchi e nuovi. Imprenditori di ogni tipo, stuzzicati dalla competenza di Russo, lo scorso anno presidente dell’Aquila calcio, stanno tirando fuori i soldi e pian piano riportando entusiasmo in una situazione che lo scorso anno si era quasi logorata. Così, d’incanto, Dionisio e Grimaldi sono stati archiviati. Con un via vai di nomi. Che Russo non annuncia, eppure sono sulla bocca di tutti. Marcos Sartor, centravanti del Sarrabus ex Torres e Siena. Fabio Laringe figliuol prodigo, che tornerebbe per folleggiare sulle fasce. Francesco Casella, difensore, ex L'Aquila, Matieu Coqui dell’Andria, tuttocampista. Buon ultimo Eric Herrera, funambolo panamense, già in serie A a Tirana, Avellino in serie B e recentemente punto di forza di Sorrento e Cassino.

CONFERME - Detta così , la Palmese di Di Costanzo fa una certa impressione. Qualcuno dello scorso anno rimarrà (D’Orsi, Magliocca, Fusco e magari Okoie. Il resto sarà una sorpresa assoluta. Russo è competente e ambizioso. Lavora sempre a fari spenti ma fa le cose per bene. Lo dice la sua vita. E quella della Palmese dice il resto. Difficile dire come andrà a finire…ma potrebbe scapparci qualcosa di interessante. Assai.