Onorato: "Torna il calciomercato di Sky Sport al Pontile di Ostia: cinque serate gratuite di spettacoli"

"Da lunedì 30 giugno a venerdì 4 luglio 'Calciomercato l'Originale' di Sky Sport torna ad Ostia. Dopo l'esperienza dell'anno scorso, abbiamo riportato una delle trasmissioni sportive più seguite dagli italiani in diretta sul litorale di Roma, per la prima volta in Italia in un formato nuovo". Lo dichiara Alessandro, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. "Quest’anno l’appuntamento raddoppia. Una prima trasmissione - aggiunge Onorato - interamente dedicata a valorizzare i campioni che hanno trovato ad Ostia la sede ideale per costruire i loro successi e all’incontro con le società sportive del territorio e le ragazze e i ragazzi che si avvicinano alle diverse discipline. ‘Skysport Ostia Mare di Roma, culla di di Campioni’ è il titolo dello spin-off ogni sera live alle 21.30 in diretta streaming sul sito di Sky e su quello di Roma Capitale. A seguire, la trasmissione ‘Calciomercato l’Originale’, alle 23 in diretta su Sky Sport. Per l’intera settimana sul palco al Pontile di Ostia ci saranno Gianluca Di Marzio, Alessandro Bonan e Fayna più tanti ospiti diversi ogni sera, dai più grandi giornalisti sportivi ai protagonisti del calcio e non solo: da ex giocatori come Quagliarella e Aldair a campioni olimpici come Massimo Stano, medaglia d’oro a Tokyo e migliaia di chilometri di marcia macinati in allenamento proprio nella pineta e nel lungomare di Roma. Ostia diventa il centro delle trattative italiane con una grande piazza aperta a tutti per 5 giorni di sport, spettacolo e momenti di aggregazione. Sarà una straordinaria vetrina per Ostia, un territorio stupendo che merita una comunicazione positiva".