Non solo Zazzaroni: premio speciale per l'arbitro aggredito

Oltre al nostro direttore, quest’anno il riconoscimento come miglior arbitro della stagione 2024/25 andrà a Maurizio Mariani, arbitro internazionale di Aprilia, mentre Ciro Carbone di Napoli sarà stato premiato come miglior assistente. Tra i giovani più promettenti spicca Luca Zufferli di San Daniele del Friuli. Un premio speciale sarà assegnato a Diego Alfonzetti, giovane arbitro di Acireale vittima di una grave aggressione durante una partita Under 17. Il gesto, fortemente voluto da Marino Bartoletti e condiviso dal presidente Franco Aleotti, vuole sensibilizzare contro la violenza nel calcio.

Tutti i premiati

Tra gli altri premiati: Ezio Simonelli (presidente Lega Serie A), Stefano Palazzi (ex procuratore FIGC), Giacomo Agostini (leggenda del motociclismo), Francesco Damiani (ex campione mondiale di pugilato), Dominik Paris (campione di sci), Maurizio Sarri (allenatore della Lazio), la cantante Roberta Cappelletti, il pianista Viller Valbonesi e il Forlì Calcio per la promozione in Serie C. La cerimonia sarà condotta da Marino Bartoletti, affiancato da Giorgia e Miriam Sangiorgi, con la presenza di autorità sportive nazionali e locali.