Diogo Jota, il ricordo di Martinez è da brividi: "Il Portogallo perde uno dei suoi eroi"

Attraverso un video condiviso dalla Federazione calcistica portoghese (FPF), il commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martinez ha ricordato Diogo Jota: "Tutti coloro che lavorano nella nazionale sono devastati dalla sua scomparsa e di suo fratello André Silva. Siamo tutti partecipi del dolore della famiglia. Una tragedia come questa ci fa mettere in discussione la vita in generale".