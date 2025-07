Ruben Neves e Cancelo: il gesto da brividi per lasciare il Mondiale per club e volare al funerale di Diogo Jota

Ruben Neves e Joao Cancelo sono giunti al funerale di Diogo Jota . Un viaggio transoceanico, quello compiuto dai due giocatori portoghesi, dagli Stati Uniti a Gondomar. Solamente dodici ore fa, infatti, i calciatori si trovavano in campo con l'Al Hilal in occasione della partita persa nei quarti di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense.

Neves: "Diogoal, siamo una famiglia e continueremo a esserlo"

Ruben Neves e Diogo Jota condividevano un rapporto lungo e duraturo. Dalle nazionali giovanili portoghesi all'esperienza in Inghilterra al Wolverhampton, passando quindi per la nazionale maggiore, con la quale poche settimane fa insieme hanno vinto la Nations League. "Siamo una famiglia, e non smetteremo di esserlo solo perché hai deciso di firmare un contratto un po' più lontano da noi". Questo un frammento del lungo messaggio pubblicato dallo stesso Neves sui propri social. Hanno fatto il giro del mondo le immagini di lui, assieme a Joao Cancelo, in lacrime durante il minuto di raccoglimento in memoria di Jota.