Mondiale per club, le europee vanno avanti. E incassano cifre record

Il Fluminense ultimo baluardo contro le strapotenze europee, ma escludendo i tentativi di resistenza brasiliana il Mondiale per Club sembra davvero una nuova Champions League. In semifinale, infatti, ci sono ben tre squadre europee: Real Madrid, Psg e Chelsea. Tre big che potrebbero ritrovarsi allo stesso punto del percorso anche nella prossima edizione della competizione Uefa più importante. E che intanto si beccano 700 milioni di montepremi, come se poi ne avessero ancora bisogno. Un