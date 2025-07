Igor Protti in lacrime, la sorpresa speciale dei tifosi del Livorno fuori dall'ospedale

"Nel bene, nel male, nella lotta. Forza Igor". Questo lo striscione mostrato da alcuni tifosi del Livorno a Igor Protti . L'ex attaccante, classe 1967, si trova ricoverato presso l'ospedale Santa Chiara di Pisa, alle prese con uno "sgraditissimo ospite" per il quale si è sottoposto a un intervento chirurgico, come da lui raccontato sul proprio profilo Instagram .

La sorpresa a Igor Protti

Una sorpresa che ha fatto un gran piacere a Protti, che si è affacciato alla finestra per salutare i tifosi che si sono recati per mostrare il proprio appoggio scoppiando in lacrime. "Sono senza parole! Vi voglio bene! GRAZIE!". Questa la didascalia che ha scritto il capocannoniere della Serie A 1995/96. Nei giorni scorsi Protti ha pubblicato il post riguardo la sua malattia, ricevendo molti messaggi di supporto tra tifosi ed ex colleghi, come Materazzi, Amelia, Rolando Bianchi, Antenucci.