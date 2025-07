Retegui in Arabia: ora anche i giovani si fanno tentare. E per Gattuso è un problema

La Serie A perde il suo capocannoniere e l'Italia vede allontanarsi il titolare della Nazionale di Gattuso. I soldi arabi fanno gola, non più solo agli over 30 che cercano un tramonto dorato. Ma ora anche a quei giocatori nel pieno della loro attività come Mateo Retegui, 26 anni e da domani 20 milioni di stipendio all'anno (quasi 70 nelle casse dell'Atalanta). Tanti, forse troppi per un calcio che ha perso la direzione e sta vedendo sempre più giocatori emigra