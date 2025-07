Trump, scivolone in diretta tv durante il Mondiale per Club: si prende una medaglia e... Le telecamere riprendono tutto

Il Mondiale per Club si è concluso con il successo inatteso del Chelsea, capace di travolgere per 3-0 in finale il Psg di Luis Enrique. Una sfida che ha fatto molto discutere per il litigio a fine partita che ha coinvolto il tenico spagnolo e per la premiazione guidata dalla presenza ingombrante di Donald Trump. Nelle ultime ore i media internazionali hanno posto nuovamente l'attenzione sul presidente degli Stati Uniti, ripreso dalle telecamere mentre metteva in tasca una delle medaglie.