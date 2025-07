Wesley, la fascia destra della Roma torna verdeoro: l'ex parcheggiatore raccoglie l'eredità di Cafu 

Si chiama Wesley Vinícius França Lima, ma come succede sempre in questi casi basta il solo Wesley. L'esterno del Flamengo sta per sbarcare a Roma (probabilmente mercoledì) dopo una lunga trattativa che ha emesso il suo costo finale: 25 milioni più bonus. Una spesa importante per un giocatore voluto fortemente da Gasp che lo aveva cercato già lo scorso anno all'Atalanta. E con l'arrivo di Wesley si rinnova una tradizione brasiliana che si era un p