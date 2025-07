Problemi per Paul Gascoigne, trasportato d’urgenza in ospedale dopo che venerdì sera un amico lo aveva trovato in stato di semi-incoscienza nella camera da letto della sua casa di Poole. Come riportano i media inglesi, Gazza è stato ricoverato in terapia intensiva, ma è poi stato trasferito in un’unità di medicina d’urgenza, dove le sue condizioni sono state descritte come stabili. L’ex Lazio, 58 anni, ha ringraziato gli amici per il loro sostegno.