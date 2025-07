BENEVENTO – (Franco Santo) E' un mercato scoppiettante quello del Benevento, che solo nella giornata di ieri ha messo a segno altri quattro colpi (15 in totale con i vari Salvemini, Romano, Pierozzi, Saio, Tsingaras, Maita, Vannucchi, Della Morte, Scognamillo, Borghini, Ceresoli). Il più eclatante è quello che porterà in giallorosso Marco Tumminello, bomber del Crotone: in mattinata i due presidenti, Vigorito e Vrenna, hanno trovato l'accordo per il passaggio con formula definitiva al Benevento. Solo in serata s'è rifinito l'accordo col giocatore che firmerà un sostanzioso triennale. In giornata il giocatore siciliano (è di Erice) sarà in città per visite e firma.



MEHIC E RICCI - Il primo affare annunciato di buon mattino è stato quello che vestirà di giallorosso (accordo triennale) il centrocampista italo-bosniaco Dino Mehic, prelevato dalla Virtus Verona, nelle cui fila ha giocato nella passata stagione 36 partire, sigando 6 gol. Il giocatore sarà già in città oggi per visite e firma. Seconda ufficialità della giornata il giovane Riccardo Iacoponi (18), talento del Trastevere (serie D) il cui accordo era già stato raggiunto oltre venti giorni fa. Ultimo arrivo della giornata quello di Giacomo Ricci, 29 anni, di proprietà del Cosenza. Piccolo braccio di ferro con la società silana, che avrebbe voluto monetizzare, ma che si è accorta che fosse già importante alleggerirsi dell'ingaggio del mancino livornese. Anche Ricci, specificamente richiesto da Auteri, ha subito lasciato Lorica ieri sera e quest'oggi sarà in città per firma e presentazione. Questo pomeriggio alle 18 amichevole con la formazione dell'Equipe Campania.