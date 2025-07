Dove vedere Fiorentina-Carrarese in tv? Dazn o Sky, orario della seconda amichevole di Pioli  

All'indomani della vittoria nell'amichevole contro il Grosseto per 3-0 , scende nuovamente in campo la Fiorentina . La squadra di Stefano Pioli lo farà al Viola Park, contro una delle sorprese della scorsa Serie B: la Carrarese di mister Calabro. Un'occasione per la squadra viola di poter mettere in atto i meccanismi di gioco sviluppati in queste prime settimane di lavoro.

Fiorentina-Carrarese, l'orario

Dove vedere Fiorentina-Carrarese in diretta tv

Fiorentina-Carrarese, dove vederla in streaming

La probabile formazione di Pioli

L'amichevole tra Fiorentina e Carrarese si disputerà oggi, venerdì 25 luglio, alle ore 20 allo Stadio Curva Fiesole al Viola Park.Fiorentina-Carrarese sarà trasmessa in diretta su DAZN . L'app di DAZN è attiva su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, o dispositivi quali Amazon Firestick e Google Chromecast. Amichevole visibile in diretta tv anche su Sky.L'amichevole sarà disponibile anche in diretta streaming sempre su DAZN: o tramite l'app per dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma per seguirla sia da Pc che da dispositivi mobili.

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Gosens, Mandragora, Fagioli, Dodò; Gudmundsson, Dzeko, Kean. Allenatore: Pioli.