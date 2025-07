Dalla Juve alla Serie B a Dubai, la parabola del ‘maestro’ Pirlo in panchina

Una parabola di carriera abbastanza imprevedibile, un po’ come lo erano le sue ‘maledette’ da calciatore. Stiamo parlando di Andrea Pirlo, definito da tutti un ‘maestro’ quando era in campo e un ‘predestinato’ da allenatore. E se palla al piede è stato tra i centrocampisti più forti del mondo, in panchina le aspettative per il momento non sono state rispettate. Senza esperienza si presenta sulla panchina della Juventus, affidatagli all&r