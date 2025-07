Ve la ricordate questa porta di uno stadio tedesco? C'entrano Totti, l'Italia e...

INVIATO A KAISERSLAUTERN - Fritz-Walter Stadium, un impianto apparentemente sconosciuto ai più ma che in realtà ha segnato il destino dell’Italia nel Mondiale del 2006. Nel campo costruito nel 1029 sulla collinetta di Betzenberg, al minuto 95 di quella sfida tra gli Azzurri e l’Australia del 26 giugno 2006, un certo Francesco Totti scagliava violentemente il suo destro all’incrocio dei pali della porta lato curva nord portando la squadra ai quarti di finale. Gli occhi del capitano romanista inquadrati dalle telecamere prima di calciare quel rigore pesante come un macigno sono tuttora indimenticabili. «Ti prego, speriamo non faccia il cucchiaio», «Sì, glielo fa», «No, per me tira un siluro». Tutti, e proprio tutti, dopo aver visto il numero 10 sistemare il pallone sul dischetto hanno pensato a lui, l’Olanda e Van de Sar.