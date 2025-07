L'Integration Cup arriva in Italia: il torneo come esempio di integrazione sociale

La prima edizione della Integration Cup approda a in Italia. A Roma, in occasione del Giubileo, andrà in scena come fase conclusiva di una serie di tornei di calcio dedicato a squadra composte solamente da immigrati, rifugiati, richiedenti asilo, studienti e lavoratori stranieri in diverse città europee. Il progetto, promosso dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), coinvolge squadre provenienti da Italia, Spagna, Francia e Polonia, e si propone come esempio concreto di integrazione sociale attraverso lo sport.

IMMIGRAZIONE IN ITALIA

Torneo di calcio per l’integrazione

L'Italia è un crocevia geografico e culturale nel cuore del Mediterraneo, e continua ad essere uno dei principali punti di ingresso per gli immigrati che cercano rifugio e opportunità in Europa. Ogni anno, migliaia di persone attraversano il mare o le frontiere terrestri, spinte da guerre, instabilità politica, persecuzioni e povertà estrema.

L'integrazione degli immigrati in Italia è un processo multidimensionale che tocca aspetti economici, sociali e culturali. Gli immigrati affrontano una serie di difficoltà che vanno dall'accesso al mercato del lavoro alle discriminazioni, alle barriere linguistiche, complicazioni che ostacolano seriamente il loro percorso verso l'integrazione.

Negli ultimi decenni il fenomeno migratorio ha assunto dimensioni ancora più consistenti con l'arrivo di persone provenienti da diverse aree del mondo. Tra il 2001 e il 2011 gli stranieri si sono accresciuti di quasi 3 milioni, giungendo a superare largamente i 4 milioni di residenti.

La popolazione straniera, quindi, ha avuto un ruolo determinante negli scenari relativi alla popolazione. Oggi, il fenomeno dell'immigrazione in Italia è caratterizzato da una crescente presenza di migranti, con circa 6,1 milioni di immigrati nel paese, rendendolo il quarto stato dell'UE per popolazione immigrata.

Integrare gli immigrati nella società italiana presenta sfide importanti e impegnative, gli immigrati spesso si scontrano con pregiudizi, razzismo e xenofobia, che derivano da una percezione distorta della loro presenza in Italia. Si verifica, quindi, una condizione di isolamento sociale che rende difficile l'integrazione nella comunità.

L'IMPORTANZA DELLO SPORT QUALE STRUMENTO DI INCLUSIONE SOCIALE

Lo sport è uno strumento importante di inclusione e coesione in grado di combattere e sconfiggere una condizione di isolamento sociale; è l'antidoto più forte che abbiamo a disposizione per vincere qualsiasi tipo di discriminazione. Oltre a insegnare le basi del lavoro di squadra, la bellezza dello stare insieme, la necessità di rispettare le piccole regole quotidiane, lo sport promuove una maggiore conoscenza di sé e dell'altro.

Lo sport contribuisce in modo significativo alla coesione economica e sociale e a una società più integrata. Facilita l'integrazione nella società dei migranti e delle persone d'origine straniera, sostiene il dialogo interculturale, promuove un senso comune di appartenenza e partecipazione e diventa quindi un importante strumento d'integrazione degli immigrati. Per questo, è importante mettere a disposizione spazi per lo sport e sostenere le attività relative allo sport, affinché immigrati e società di accoglienza possano interagire positivamente.

L'incontro tra culture diverse e la valorizzazione delle differenze sono temi basilari in un mondo sempre più globalizzato. Oltre alle politiche governative per l'integrazione e la lotta alle disuguaglianze, lo sport rappresenta una leva di sviluppo sociale in contesti o territori svantaggiati, e di inclusione per migranti, stranieri, rifugiati politici.

Lo confermano testimonial, di livello nazionale e internazionale, quali Fiona May, campionessa del mondo e argento olimpico nel salto in lungo, Klaudio Ndoja, cestista e capitano della Virtus Bologna, Isalbet Juarez, velocista specializzato nei 400 metri piani, che hanno raccontato il loro arrivo in Italia, tra difficoltà e speranze, prima di diventare atleti di alto livello perfettamente integrati.

IL CALCIO VEICOLO DI INTEGRAZIONE

Se la pratica sportiva può essere una macchina che favorisce l'inclusione sociale, il calcio ne è il motore principale. Il calcio è uno sport universale. È lo sport più praticato al mondo. Davanti a un pallone non importa quale sia il colore della pelle, la religione, la lingua.

Il calcio può e deve rappresentare un modello di società del presente. Basta andare su un campo sportivo per verificare che lì esiste già un modello di società che funziona, multiculturale e inclusiva.

Il campo di calcio diventa un luogo di espressione alternativo rispetto alle attività proposte dai progetti di accoglienza, uno spazio nel quale riappropriarsi di spontaneità e desiderio di mettersi in gioco tipica dei giovani ma limitata da un percorso di migrazione che spesso priva i beneficiari della loro identità, ridefinita con la generale etichetta di straniero, rifugiato o richiedente asilo e le relative azioni predefinite dai percorsi di accoglienza.

È qualcosa che il calcio, almeno quello popolare, sta cercando di dirci da tempo in maniera molto esplicita. Negli ultimi anni anche in Italia sono sorti numerosi esempi di club amatoriali orientati all'integrazione tra culture e alla sensibilità politica e sociale, dal CS Lebowski al St. Ambroeus, fino a progetti come il MUNDIALIDO, un vero e proprio Mondiale di calcio riservato alle comunità migranti presenti a Roma e nel Lazio.

Proposto ininterrottamente dal 1999, prossimo alla sua 27^ edizione, il Mundialido è un progetto di mediazione culturale che sfruttando il fascino del gioco più bello del mondo, riesce ad avvicinare, a far dialogare e convivere tra loro le diverse comunità di migranti.

È un momento di incontro, gioia e confronto con la parte importante che accade prima, con la costruzione delle squadre, gli allenamenti, le relazioni con il territorio, la ricerca di volontari, di giocatori e di impianti sportivi dove allenarsi.

INTEGRATION CUP

Dalle squadre di calcio sono nate reti, amicizie, legami, fino a consentire all’organizzazione Club Italia Eventi di estendere collaborazioni in Spagna, Francia e Polonia e dare vita all’evento INTEGRATION CUP al quale approdano le vincitrici dei tornei di calcio per migranti organizzati nelle seguenti località:

ITALIA – ROMA, MILANO, TORINO

SPAGNA – MADRID

FRANCIA – PARIGI

POLONIA – KATOWICE

INTEGRATION CUP costituisce l'atto conclusivo del Mundialido, coinvolgendo le selezioni vincitrici nelle diverse città. Un evento unico nel suo genere, una sorta di integrazione nell'integrazione. Le 6 nazionali elette si incontreranno a Roma, in pieno giubileo, per contendersi il titolo e, soprattutto, per ribadire quanto il calcio e lo sport in generale rappresentino un veicolo fondamentale per il coinvolgimento delle persone in percorsi di accoglienza e integrazione, nonché nel periodo storico attuale, strumento di fondamentale importanza nella lotta alle discriminazioni e all'emarginazione sociale.

La manifestazione sottolinea e promuove i valori propri dello sport che, tramite la sua positività e la sua forza, aiuta a superare le barriere tra i popoli, permette di amalgamare cittadini provenienti da diverse Nazioni, con differente cultura ed etnia, ma che vivono, lavorano, studiano, nello stesso territorio. La partecipazione a questo Torneo è infatti riservata a squadre composte interamente da immigrati, lavoratori, studenti, richiedenti asilo, rifugiati, provenienti da ogni continente. Lo sport diventa un luogo di espressione alternativo rispetto alle attività proposte dai progetti di accoglienza, uno spazio nel quale riappropriarsi di spontaneità e desiderio di mettersi in gioco tipica dei giovani ma limitata da un percorso di migrazione che spesso priva i beneficiari della loro identità.

L'iniziativa contribuisce a favorire valori e comportamenti comuni, garantisce agli stranieri pari opportunità e la possibilità di partecipare alla vita sociale. In una realtà socio-culturale sempre più protesa verso una convivenza multi etnica, innegabile l'enorme valore rappresentato da INTEGRATION CUP ai fini dell'integrazione sociale e dell'aggregazione, consentendo ai tanti stranieri con i quali condividiamo il territorio, di essere i protagonisti di una iniziativa unica nel suo genere, ricca di contenuti e di spettacolarità.

INTEGRATION CUP – ROMA 2025

PRESENTAZIONE UFFICIALE

Venerdì 8 Agosto 2025 - ORE 17.00

Parco Archeologico di Ostia Antica

Viale dei Romagnoli, 717, 00119 Roma

Il primo atto della INTEGRATION CUP avrà luogo presso una delle più prestigiose, importanti e suggestive location del territorio romano e nazionale, il Parco Archeologico di Ostia Antica. Il Parco costituisce oggi una delle più grandi e importanti aree archeologiche d’Italia, seconda per estensione solo a Pompei e capace di offrire al visitatore un’autentica immersione in un’antica città romana circondata dalla rigogliosa natura mediterranea.

Presso il Capitolium, il Tempio principale dell’antica città, sono attesi rappresentanti delle istituzioni, consoli, ambasciatori, delegazioni diplomatiche, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. La presentazione ufficiale della manifestazione costituisce occasione per soffermarsi sull'opportunità concessa dall'evento per rafforzare i legami di convivenza tra cittadini stranieri. Nel corso della cerimonia, oltre a presentare le Nazioni partecipanti, verrà illustrato il programma del torneo.

IL TORNEO

Archiviato il cerimoniale il torneo entra nel vivo. Gli incontri si disputano nelle giornate di Venerdì e Sabato presso lo stadio Aldobrandini (X Municipio Roma). Le Nazioni partecipanti si affrontano tra loro sino a designare le finaliste del torneo. L’incontro finale costituisce un momento di rara intensità agonistica che vede gli atleti coinvolti scendere in campo emozionati ed orgogliosi, con la speranza di vedere inciso il nome del proprio Paese nel prestigioso albo d'oro della INTEGRATION CUP.