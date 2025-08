PARIGI (Francia) - Tempi duri per l’ex terzino dell’Inter Achraf Hakimi. Il difensore del Psg - secondo il quotidiano francese Le Parisienne - rischia un processo per stupro. La procura di Nanterre ha appena richiesto il rinvio a giudizio del giocatore, accusato di aver violentato una donna di 24 anni nella sua abitazione di Parigi. I fatti risalgono al febbraio 2023. Il giocatore ha sempre respinto le accuse, sostenendo la tesi di un complotto orchestrato dalla donna a fini economici. Sarà il giudice istruttore a confermare o meno i termini dell’accusa. In caso di condanna, Hakimi rischia fino a quindici anni di carcere.