Calcio in lutto, è morto Frank Mill. Vinse il Mondiale con la Germania a Italia 90

Il calcio piange Frank Mill

A fine maggio aveva già accusato un malore simile all'aeroporto di Malpensa dove era arrivato per girare un documentario proprio sul Mondiale vinto con la Germania. In quell'occasione i soccorritori erano riusciti a rianimarlo dopo diversi minuti durante i quali era rimasto privo di coscienza. Con la nazionale tedesco, Mill vinse anche il bronzo olimpico alle Olimpiadi di Seoul nel 1988. Ha legato la sua storia al Borussia Moenchengladbach e al Borussia Dortmund, dove ha vinto il suo unico trofeo con un club, la Coppa di Germania. Alexander Rang, membro del consiglio di amministrazione dell'Essen, squadra in cui è cresciuto, ha affermato: "Frank non è stato solo uno dei più grandi calciatori che il Rot-Weiss Essen abbia mai prodotto, ma era anche una brava persona: con i piedi per terra, autentico e pieno di energia positiva. Non solo ha plasmato il nostro club e la regione della Ruhr con il suo stile, ma è stato anche un ambasciatore del calcio in tutta la Germania".

Il cordoglio del Borussia Dortmund

Si è unito al cordoglio anche l'amministratore delegato del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke: "I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia e ai cari di Frank Mill. Il Borussia Dortmund piange la perdita di un grande giocatore degli anni '80 e '90. Fränkie era un giocatore astuto in campo e un ottimo conversatore fuori. Quando si è unito a noi nel 1986, le cose hanno iniziato a migliorare. Ha avuto un ruolo fondamentale nella vittoria della Coppa di Germania nel 1989, nel secondo posto in campionato nel 1992 e nel raggiungimento della finale di Coppa Uefa nel 1993". Il presidente Lunow ha aggiunto: "È stato uno dei miei eroi e un ospite gradito al nostro stadio negli ultimi anni. Senza Frank Mill, il Borussia Dortmund non avrebbe vinto la Coppa nel 1989 e non sarebbe dove siamo oggi". Anche il Borussia Moenchengladbach ha ricordato Mill: "Frank Mill non era solo un attaccante eccellente, ma anche un personaggio autentico che ha lasciato il segno con il suo senso dell'umorismo, il suo stile non convenzionale e il suo talento per i momenti speciali: nella Bundesliga, nella nazionale e soprattutto al Bökelberg".