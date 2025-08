Mourinho, il ricordo emozionante di Jorge Costa: "Ti prometto..."

Jorge Costa, il capitano del Porto di Mou che vinse la Champions

Jorge Costa è stato allenato da Mourinho dal gennaio 2002 al giugno 2004. L'ex difensore ha vinto la Champions League con il Porto di Mourinho nel 2004 indossando la fascia di capitano e collezionando 10 presenze nella massima competizione europea per club, fino alla finale del 26 maggio 2004, vinta con il risultato finale di 3-0 contro il Monaco nell'attuale Veltins-Arena di Gelsenkirchen. Alle dipendenze dello Special One, Jorge Costa ha totalizzato nel complesso 74 presenze, messo a segno 4 gol ed offerto 2 assist. Numeri che non bastano a sintetizzare il legame con l'allenatore che oggi lo piange come tutto il mondo del calcio.