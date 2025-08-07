Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pallone d'Oro, Yildiz con Yamal e le altre stelle per il premio di miglior giovane

I candidati per il Trofeo Kopa, assegnato da France Football al miglior calciatore under 21
Pallone d'Oro, Yildiz con Yamal e le altre stelle per il premio di miglior giovane
Sono stati annunciati i candidati al Trofeo Kopa 2025, riconoscimento assegnato al miglior calciatore Under 21 al mondo, nell’ambito del prossimo Pallone d'Oro. Tra i dieci nomi selezionati per la categoria maschile, figura un solo 'italiano': si tratta di Kenan Yildiz, attaccante classe 2005 della Juventus e della Nazionale turca.

Trofeo Kopa, i candidati

Il giovane talento della Juve è stato inserito in una lista che comprende alcuni dei prospetti più interessanti del panorama internazionale, tra cui Lamine Yamal (Barcellona, Pau Cubarsí (Barcellona), Désiré Doué (Psg) e Joao Neves (Psg). Presenti anche Dean Huijsen (Rea Madrid), Ayyoub Bouaddi (Lille), Rodrigo Mora (Porto) e Myles Lewis-Skelly (Arsenal).

Le candidate per il calcio femminile

Per quanto riguarda la categoria femminile, le cinque candidate al Trofeo Kopa sono Michelle Agyemang (Arsenal), Linda Caicedo (Real Madrid), Wieke Kaptein (Chelsea), Vicky Lopez (Barcellona) e Claudia Martinez Ovando (Barcellona).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

