Il Pallone duro: la lista della crisi 

Chi tra i 30 candidati al Pallone d’oro 2025 avrebbe fatto parte della stessa lista diciotto anni fa, stagione come questa senza un Mondiale, né un Europeo? Provo a indicare le eccellenze attuali cercando di essere particolarmente generoso: Donnarumma, Doué, Haaland, Kvara, Mbappé, Nuno Mendes,João Neves, Palmer, Pedri, Raphinha, Salah, Vinicius, Wirtz, Vitinha e Yamal (Olise ha fatto un anno come Doué, mentre Bellingham non ha brillato, come Lautaro).

Di trenta, la metà. Fate conto che dalle nomination di allora non potrei assolutamente escludere Kakà, che vinse, e di seguito Ronaldo, Messi, Drogba, Pirlo, van Nistelrooy, Ibra, Fabregas, Robinho, Totti, Ronaldinho, Gerrard, Dani Alves, Inzaghi, Ribery, Maldini, Buffon, Cech, Henry, Seedorf, Cannavaro, Rooney, Casillas, Eto’o, Giggs, Tevez e van Persie.

Sono 27: c’è posto solo per tre. E ho tolto con dolore Riquelme, Gattuso, Essien e Berbatov. Non produciamo più tenori noi, ma anche all’estero la qualità è notevolmente calata. Pensate che Infantino se ne preoccupi? C’è sempre un altro bel Mondiale da organizzare, magari per club il cui nome comincia per “c”, e passa la paura.