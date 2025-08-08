Donnarumma, che paradosso: stagione da Pallone d'Oro, ma al Psg non è più titolare

Con le sue (tante) parate ha portato di fatto il Psg a vincere la prima Champions League diventando di fatto il miglior portiere dell'ultima stagione in Europa. Eppure Gigio Donnarumma oggi fa il dodicesimo, paradossi del calcio. Anzi del calcio mercato. Ieri infatti il Psg ha comprato Chevalier dal Lilla sborsando oltre 40 milioni. Sarà lui il titolare, a meno di sorprese. Demeriti sportivi? Ci mancherebbe. Il portiere azzurro infatti paga il non aver accettato l