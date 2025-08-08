Johannes Boe, da stella del biathlon al calcio. E segna subito al debutto in Norvegia

Dopo aver conquistato tutto nel biathlon (5 ori olimpici, 23 mondiali e 5 Coppe del Mondo) Johannes Thingnes Boe ha deciso di tornare alla sua prima passione: il calcio. Ritiratosi lo scorso marzo dall'attività agonistica, il 32enne norvegese ha subito voltato pagina, firmando con il Vinger VK, squadra della sesta divisione norvegese. Il debutto è avvenuto ieri sera (giovedì 7 agosto), e Boe ha lasciato subito il segno: gol all'esordio e pareggio per 2-2 contro la capolista del campionato. Un inizio perfetto per un nuovo capitolo della sua vita sportiva.
Dal podio olimpico al campo dilettantistico, Boe: "Ora posso divertirmi davvero"
"Giocavo a calcio nello Styrn prima che il biathlon mi prendesse tutto il tempo. Ora voglio solo divertirmi" ha raccontato Boe a un quotidiano locale. Il gol all'esordio dimostra che il talento e la mentalità da campione restano, anche cambiando sport. Sui social, Boe ha anche scherzato sul costo del suo cartellino: 80 euro, cifra ironica ma simbolica di un ritorno alle origini, tra passione pura e spirito di squadra.