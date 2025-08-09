Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Haaland a Palermo e il Barbera va sold out. La squadra di Inzaghi testa il City

La prossima settimana inizia la Premier. Guardiola: "Accoglienza qui meritata per quanto fatto negli ultimi dieci anni"
Haaland a Palermo e il Barbera va sold out. La squadra di Inzaghi testa il City© EPA
Roale
1 min

Bani chiamato a contrastare Haaland e Pohjanpalo che sfida il suo connazionale. No, non è il multiverso, ma la sfida di questa sera al Renzo Barbera, dove il Palermo affronterà in amichevole il Manchester City. Gli uomini di Pep Guardiola sono già da qualche ora in Sicilia e l’intero capoluogo è in fermento per una sfida che da quelle parti non capita di vedere certo tutti i giorni. Lo stadio è

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte