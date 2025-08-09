Amichevoli di oggi: pari per il Sassuolo, Verona e Parma ko. Vince il Bari

Giornata di amichevoli per le squadre di Serie A e B, a pochi passi dal via dei campionati e dei primi impegni ufficiali. Buon test per il Sassuolo di Fabio Grosso, che pareggia in trasferta contro il Brest, mentre escono sconfitte dalle rispettive gare Parma ed Hellas Verona . 2-2 per il Genoa di Patrick Vieira, trascinato da un ottimo Malinovskyi. Vittoria anche per il Bari di Fabio Caserta, che si prepara ad affrontare il Milan in Coppa Italia.

Le amichevoli di oggi: pari a Brest per il Sassuolo di Grosso, Verona e Parma ko

Nell'ultima amichevole precampionato prima del debutto in Coppa Italia, in programma nel giorno di Ferragosto con il Catanzaro di Aquilani, iI Sassuolo pareggia a Brest contro i padroni di casa, rispondendo all'iniziale vantaggio targato Lees-Melou con il gol di Volpato. Rimonta nel finale per il Genoa di Vieira, che al Roazhon Park va sotto nel primo tempo contro il Rennes, per poi rialzare la testa nell'ultimo quarto d'ora con Malinovskyi (78') e Ostigard (92'). Di Tamari e Cisse i gol dei francesi. Alla "Velly Arena" di Imst, sconfitta di misura per l'Hellas Verona di Paolo Zanetti, che cede il passo ai tedeschi del St. Pauli. Hountondji il match winner di giornata. "È stata una partita importante e allenante", ha sottolineato nel dopo gara il tecnico gialloblù. Ko anche il Parma di Cuesta, che perde 2-1 con l'Heidenheim alla "Voith Arena": non basta il gol del giovane Plicco ai crociati, puniti dalle reti di Siersleben e Scienza.

Cagliari, doppio pareggio sul campo del Racing Santander

Sul campo del Racing Santander, il Cagliari di Fabio Pisacane archivia un doppio test importante in vista dei primi impegni ufficiali e dell'inizio del campionato di Serie A. 0-0 questa mattina, 1-1 nel pomeriggio odierno. Tutte nella ripresa le reti, con i padroni di casa avanti al 7' con Andres. 12 minuti più tardi il pari isolano con Luvumbo (19'). Lunedì 11, prevista la ripresa degli allenamenti nel pomeriggio, a cinque giorni dalla sfida di Coppa Italia con la vincente di Virtus Entella-Ternana.

Bari, vittoria contro il Picerno a pochi giorni dal Milan

A pochi giorni dall'esordio in Coppa Italia contro il Milan di Massimiliano Allegri, previso per il prossimo 17 agosto, il Bari di Fabio Caserta ha affrontato all'Antistadio l'ultima amichevole del suo pre campionato, battendo 3-0 l'AZ Picerno guidato da mister De Luca, formazione che milita nel girone C di Lega Pro. A segno Moncini (9') e Rao (37') nel primo tempo e Sibilli (85') nella ripresa. Lavoro personalizzato per Colangiuli, Dorval, Gytkjaer, Partipilo, Tripaldelli e Verreth, con gli allenamenti che riprenderanno martedì 12.