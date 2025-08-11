Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dopo Sirigu e Buffon tocca a Donnarumma, a Parigi ce l’hanno con i portieri italiani

In 14 anni di proprietà dell’emiro, altrettanti giocatori si sono avvicendati tra i pali. È la storia di un ruolo complicato in riva alla Senna
Dopo Sirigu e Buffon tocca a Donnarumma, a Parigi ce l’hanno con i portieri italiani© ANSA
Roale
1 min

Fare il portiere a Parigi, in particolare al Psg, non è un mestiere per tutti. Lo dicono i numeri: negli ultimi 14 anni, ovvero da quando il club è diventato di proprietà dell’emiro, si sono avvicendati altrettanti giocatori tra i pali. E ora a farne le spese è Gigio Donnarumma, capitano della nazionale italiana, passato dall’essere l’eroe del triplete a esubero. L’ufficialità di Lucas Chevalier e l’investimento fatto per il por

