Yamal e la festa con Francesco Facchinetti: quando il calcio unisce

Ibiza, estate 2025. Tra luci, musica e volti noti, a una festa esclusiva compaiono fianco a fianco Francesco Facchinetti e Lamine Yamal, il talento prodigio del Barcellona. Un incontro casuale? Forse. Ma oggi i due condividono molto più di una foto insieme: condividono il calcio. E allora il gossip impazza, anche se in realtà non c'è niente di clamoroso. Yamal è un giovane ma già clamoroso talento, Facchinetti è ormai a tutti gli effetti un agente FIFA (in questa sessione ha contribuito all’approdo di Noni Madueke all’Arsenal per 48 milioni di sterline più bonus, oltre a Archie Brown per circa 8 al Fenerbahce). Dietro le quinte, Facchinetti opera con la sua Epic Sports Italy, realtà che collabora con la Epic Sports di Ali Baràt, uno degli agenti più influenti al mondo, si divide tra Londra e l'Italia e, in estate, anche le Baleari. E allora una festa con Yamal non può essere una novità. Una notizia, però, sì.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio