Il caso Donnarumma allarma anche la Nazionale: gli scenari possibili

Non convocato per la Supercoppa Europea. Un colpo basso a uno degli artefici della prima, storica Champions del Psg, nonché tra i migliori portieri al mondo. Gigio Donnarumma ha il contratto in scadenza nel 2026 e il Paris Saint-Germain, dopo che per mesi - neanche troppo insistentemente - gli ha proposto il rinnovo del contratto, ora ha deciso che per il portiere della Nazionale le porte sono chiuse.

Resta a Parigi, mentre a Udine, per la sfida al Tottenham, ci va Lucas Chevalier, portiere di talento prelevato dal Lilla per una quarantina di milioni di euro e vice di Maignan nella Francia. È lui il futuro del Psg, è chiaro. Cosa che invece non era ovvia, almeno fino a ieri, è che fosse anche il presente. In teoria avrebbe dovuto trascorrere una stagione alle spalle di Donnarumma, ma la decisione del club ha cambiato i piani: per l’azzurro la priorità diventa trovare un’altra squadra, mentre il Psg applica la stessa linea dura già vista due anni fa con Mbappé, relegato nel ‘loft degli indesiderati’ per il mancato rinnovo. Allora Kylian vinse la sua partita dopo un’estate turbolenta: giocò l’ultima stagione intera e un anno dopo si trasferì al Real Madrid a parametro zero. Stavolta, però, il Psg vuole evitare il bis e ha invitato Gigio a cercare al più presto un club disposto a farsi carico del suo ingaggio da 12,7 milioni lordi a stagione, frutto dell’accordo firmato da svincolato dopo l’addio al Milan.