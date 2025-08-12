Lo Stadio Friuli sarà il teatro della Supercoppa Europea. Lo stadio di Udine ospiterà la partita tra i vincitori dell'ultima Champions League, il Psg ( che non ha convocato Donnarumma ), e i campioni in carica dell'Europa League, il Tottenham. Una struttura, la cui ristrutturazione è stata ultimata nel 2016, porta la firma dell’architetto fiorentino Marco Casamonti , fondatore dello studio Archea.

Lo stadio di Udine ma non solo: Casamonti artefice anche degli stadi di Tirana, Viola Park, Flaminio e il Pisa

Un'eccellenza italiana, il professor Casamonti, architetto di fama internazionale che negli anni ha realizzato importanti opere in tutto il mondo, che già nel tempo ha prestato la sua arte al mondo calcistico in qualità di progettista di stadi. Oltre a quello di Udine, Casamonti ha progettato lo stadio nazionale di Tirana e il Viola Park. Inoltre, suoi sono i progetti di ristrutturazione dello stadio Flaminio per la Lazio e dell'Arena Garibaldi di Pisa.