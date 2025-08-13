Bierhoff tifa Gattuso: "Contento di rivederlo ct, l'Italia deve giocare bene"

Bierhoff premia Gattuso: "Contento di rivederlo ct della Nazionale"

Così Oliver Bierhoff ai microfoni di Sky Sport, a poche ore dal fischio d'inizio di Psg-Tottenham: "Sono molto felice, ogni volta che torno a Udine sono emozionato. Bello vedere una finale europea in questo bellissimo stadio e anche tutto quello che succede attorno è un bell'esempio. Ricordo un calcio italiano forte e perché sia così servono anche investimenti sulle infrastrutture, quelle per lo spettacolo". E su Rino Gattuso, neo ct dell'Italia, ha aggiunto: "Ho giocato con lui al Milan e sono contento di rivederlo adesso a fare il commissario tecnico della Nazionale. Mi sembra un po' aumentato di peso, - ha detto Bierhoff scherzando - gli farò qualche battuta... Comunque tutto il mondo spera che l'Italia sia a un certo livello, è una squadra che deve giocare bene".

Supercoppa Europea, Bierhoff: "Psg sicuramente favorito"

Partite come quella di stasera possono anche regalare sorprese, nonostante un divario tecnico che ai più appare evidente: "Sorprese? Possibile, siamo a inizio stagione e dopo la preparazione - ha sottolineato Bierhoff -. Il trofeo è importante e prestigioso ma non importantissimo. Il PSG è sicuramente favorito, sono stati impressionanti per come hanno giocato. E mi sembra Luis Enrique abbia creato un gruppo che ha voglia di sorprendere e dimostrare".

Deulofeu: "Il caso Donnarumma? Andrà in una squadra ancora più grande sicuramente"

Ai microfoni di Sky Sport, è poi intervenuto un altro calciatore che ha scritto pagine importanti con Udinese e Milan. Parola a Gerard Deulofeu: "Pronostico per stasera? Credo che è un po’ più forte il Paris, crea un calcio bello ed efficiente rispetto al Tottenham. Ma è una finale, lo sappiamo come sono le finali, ma il favorito è il Paris, speriamo facciano tanti gol così godiamo. Il caso Donnarumma? Con Gigio sono stato a Milano, ho visto tutto quello che sta succedendo adesso. Sicuramente è un po’ difficile per lui, ma capisco il calcio, capisco com’è. Quando uno non si aspetta una decisione, il calcio ti regala cose giuste o non giuste. Sarà roba che arriva da dentro, sicuramente, ma andrà in una squadra ancora più grande sicuramente. Aveva 17 anni quando era con me al Milan ed era già fortissimo".