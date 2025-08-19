Al via i Mondiali di Calcio a 7: le partite dell'Italia della Confederazione Calcistica 

"I mondiali in Brasile tappa fondamentale del nostro percorso"

“I mondiali in Brasile rappresentano una tappa fondamentale del nostro percorso iniziato solo sei mesi fa con la rinascita della Confederazione che già conta più di sessantamila atleti impegnati in varie discipline. In questi mesi abbiamo centrato uno degli obiettivi principali che ci eravamo prefissati e cioè la vittoria della Nations League lo scorso Giugno in finale contro la Spagna. Adesso siamo chiamati a confermare le nostre potenzialità anche contro avversari più forti e blasonati". Queste le dichiarazioni del presidente della Confederazione Calcistica Italiana Andrea Montemurro. Il 20 e il 21 agosto si svolgeranno le partite dei gironi. Tutte le gare dell'Italia nella trasmissione saranno trasmesse in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). "Le prime tre gare del girone saranno fondamentali per

approdare ai quarti di finale e testare le nostri reali potenzialità. Siamo molto fiduciosi e sicuramente i ragazzi di mister D’Orto faranno di tutto per tenere alto l’onore della Nazionale italiana”.

