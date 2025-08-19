Assoallenatori a Gravina: "Israele va sospesa temporaneamente dalle competizioni internazionali"

Con una lettera al presidente della federazione italiana, Gabriele Gravina , gli allenatori italiani di calcio chiedono di mobilitarsi per Gaza e di inoltrare a Uefa e Fifa la richieste di sospensione temporanea di Israele dalle competizioni internazionali: lo riferisce l'ANSA. Tra settembre e ottobre la Nazionale affronterà Israele per le qualificazioni ai Mondiali 2026 .

"Il calcio italiano si mobiliti, nel proprio ambito, in favore del popolo palestinese"

L'Assoallenatori, guidata da Renzo Ulivieri, parla di "un'azione non solo simbolica" ma di "una scelta necessaria, che risponde a un imperativo morale, condivisa da tutto il gruppo dirigente. Dopo un primo passaggio all'interno del consiglio di presidenza, convocato da Ulivieri, il direttivo nazionale dell'Assoallenatori ha deliberato unanimemente di inviare una lettera-appello al presidente della Figc, Gravina, e a tutte le componenti federali, perché il calcio italiano si mobiliti, nel proprio ambito, in favore del popolo palestinese, mettendo sul tavolo la richiesta, da inoltrare a Uefa e Fifa, di sospensione temporanea di Israele dalle competizioni internazionali".

Il commento di Ulivieri, Camolese, Vossi e Perondi

Ulivieri ha spiegato: "I valori di umanità, che sostengono quelli dello sport, ci impongono di contrastare azioni di sopraffazione dalle conseguenze terribili". Il vicepresidente Camolese ha aggiunto: "Si può solo pensare a giocare, voltando la testa dall'altra parte: noi crediamo che non sia giusto". Il vicepresidente Vossi ha dichiarato: "Troppi morti senza colpa. Tra loro anche tanti sportivi. Un motivo in più per cercare azioni di contrasto internazionale anche nel nostro settore". Il vicepresidente Perondi ha concluso: "Il mondo è in fiamme. Molti popoli soffrono come quello palestinese. L'indifferenza non è ammissibile".