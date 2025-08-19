Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Coppa Italia, cinque giocatori squalificati per una giornata

Ecco le decisioni del giudice sportivo dopo il primo turno della competizione: ammende per Carrarese e Pescara
Coppa Italia, cinque giocatori squalificati per una giornata© LAPRESSE
1 min

ROMA - Il Giudice Sportivo Alessandro Zampone ha squalificato cinque giocatori dopo il primo turno della Coppa Italia Freccia Rossa. Ecco l’elenco dei calciatori squalificati: Ganvoula Mboussy (Monza), Banda (Lecce), Bordon (Sudtirol), Calabresi (Pisa), Emmausso (Cerignola). Tra i tecnici un turno di squalifica per l’allenatore del Cerignola Vincenzo Maiuri.

Coppa Italia, ammende per Carrarese e Pescara

Il giudice sportivo ha altresì comminato un’ammenda di duemila euro alla Carrarese a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti. Multa di mille euro per il Pescara “per avere i suoi sostenitori, all’26° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco”; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva. 

