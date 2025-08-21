Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

DAZN scalda l'inizio della Serie A con l'inno "Tifiamo da morire"

Il brano originale accompagnerà in piattaforma il calcio d'inizio della nuova stagione della massima serie del calcio italiano
2 min

Un coro che si alza, note che crescono lente fino a esplodere in emozione: è questa l’essenza di Tifiamo da morire, il brano originale scritto e prodotto per DAZN, che segna l’inizio della nuova stagione di Serie A Enilive in piattaforma.

"Tifiamo da morire", più di una canzone

Tifiamo da morire è più di una canzone, è un inno carico di pathos che invita a vivere le passioni fino in fondo e a condividere il viaggio — nello sport, nell’amore, nella musica — quando la voce di tutti diventa la forza di ciascuno, raccontando l’amore per i propri colori e la magia del tifo.

Firmato dagli autori Jari Melia, Michelangelo Falcone e Mario Marco Gianclaudio Fracchiolla, con la produzione di quest’ultimo, il brano si sviluppa in un racconto sonoro e visivo: la melodia, mixata alle scene clou del massimo campionato italiano, accompagna l’attesa dei match e ne scandisce i momenti chiave, in un intreccio di voci e suoni che trova nella timbrica inconfondibile di Pierluigi Pardo il suo contrappunto narrativo, capace di trasformare ogni azione in campo in un momento da vivere a tutto volume.

«Con Tifiamo da morire abbiamo voluto raccontare che l’amore e il tifo hanno lo stesso battito: non contano solo i risultati, ma l’appartenenza, le emozioni condivise e il sentirsi parte di qualcosa di più grande» hanno commentato Jari Melia e Michelangelo Falcone, aggiungendo: «E farlo insieme a una realtà come DAZN, che mette la passione per lo sport al primo posto, è per noi un motivo di grande orgoglio».

È tutto pronto. La Serie A Enilive 2025-26 sta per scendere in campo su DAZN.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Serie A su DAZN: offerte, pacchetti e costiSu DAZN torna la Serie B