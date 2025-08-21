DAZN scalda l'inizio della Serie A con l'inno "Tifiamo da morire"

Un coro che si alza, note che crescono lente fino a esplodere in emozione: è questa l’essenza di Tifiamo da morire , il brano originale scritto e prodotto per DAZN , che segna l’inizio della nuova stagione di Serie A Enilive in piattaforma.

"Tifiamo da morire", più di una canzone

Tifiamo da morire è più di una canzone, è un inno carico di pathos che invita a vivere le passioni fino in fondo e a condividere il viaggio — nello sport, nell’amore, nella musica — quando la voce di tutti diventa la forza di ciascuno, raccontando l’amore per i propri colori e la magia del tifo.

Firmato dagli autori Jari Melia, Michelangelo Falcone e Mario Marco Gianclaudio Fracchiolla, con la produzione di quest’ultimo, il brano si sviluppa in un racconto sonoro e visivo: la melodia, mixata alle scene clou del massimo campionato italiano, accompagna l’attesa dei match e ne scandisce i momenti chiave, in un intreccio di voci e suoni che trova nella timbrica inconfondibile di Pierluigi Pardo il suo contrappunto narrativo, capace di trasformare ogni azione in campo in un momento da vivere a tutto volume.

«Con Tifiamo da morire abbiamo voluto raccontare che l’amore e il tifo hanno lo stesso battito: non contano solo i risultati, ma l’appartenenza, le emozioni condivise e il sentirsi parte di qualcosa di più grande» hanno commentato Jari Melia e Michelangelo Falcone, aggiungendo: «E farlo insieme a una realtà come DAZN, che mette la passione per lo sport al primo posto, è per noi un motivo di grande orgoglio».

È tutto pronto. La Serie A Enilive 2025-26 sta per scendere in campo su DAZN.