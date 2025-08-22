Una fondazione per Diogo Jota raccoglie più di 50 mila euro e poi sparisce dal web: scoperta la truffa

Liverpool e Allianz confermano l'inganno

Il Liverpool ha confermato al Telegraph che sia il club che la famiglia non sanno nulla della fondazione o del sito web. E la mattina di oggi, 22 agosto, il sito web della Diogo Jota Foundation non è più attivo. La Charity Commission ha inoltre confermato che la fondazione non ha presentato domanda di registrazione. Oltre a quello del Liverpool, sul sito internet sono presenti i loghi di Unicef, Allianz e della piattaforma portoghese delle ONG per lo Sviluppo, e almeno tre delle quattro organizzazioni hanno confermato di non collaborare con la fondazione. In una nota di Allianz UK si legge: "Possiamo confermare di non avere alcuna partnership e che il nostro logo non avrebbe dovuto essere utilizzato su questo sito web. Monitoriamo l'uso illegale del nostro marchio e stiamo adottando misure per far chiudere il sito web dalle autorità competenti. L'abuso del marchio è un problema costante nel mondo digitale e i truffatori cercano spesso di aggiungere marchi noti ai loro siti web falsi per cercare di ingannare il pubblico". Sembra pressoché certo che il sito internet e la fondazione abbiano sfruttato per fini truffaldini la tragedia di Diogo Jota.