Una fondazione per Diogo Jota raccoglie più di 50 mila euro e poi sparisce dal web: scoperta la truffa

Sembra proprio una truffa quella che vede coinvolta una fantomatica fondazione intitolata a Diogo Jota, il calciatore del Liverpool morto a 28 anni con il fratello in un incidente stradale il 3 luglio scorso. La Diogo Jota Foundation ha accettato donazioni tramite un sito web, diogojotafoundation.org, creato tre giorni dopo la morte del calciatore portoghese, e scrive di aver raccolto 47.715 sterline (circa 54 mila euro) fino al 21 agosto. La famiglia di Diogo Jota, interpellata sulla fondazione, ha fatto sapere di non avere alcun legame con essa e di non essere stata informata.
Liverpool e Allianz confermano l'inganno
Il Liverpool ha confermato al Telegraph che sia il club che la famiglia non sanno nulla della fondazione o del sito web. E la mattina di oggi, 22 agosto, il sito web della Diogo Jota Foundation non è più attivo. La Charity Commission ha inoltre confermato che la fondazione non ha presentato domanda di registrazione. Oltre a quello del Liverpool, sul sito internet sono presenti i loghi di Unicef, Allianz e della piattaforma portoghese delle ONG per lo Sviluppo, e almeno tre delle quattro organizzazioni hanno confermato di non collaborare con la fondazione. In una nota di Allianz UK si legge: "Possiamo confermare di non avere alcuna partnership e che il nostro logo non avrebbe dovuto essere utilizzato su questo sito web. Monitoriamo l'uso illegale del nostro marchio e stiamo adottando misure per far chiudere il sito web dalle autorità competenti. L'abuso del marchio è un problema costante nel mondo digitale e i truffatori cercano spesso di aggiungere marchi noti ai loro siti web falsi per cercare di ingannare il pubblico". Sembra pressoché certo che il sito internet e la fondazione abbiano sfruttato per fini truffaldini la tragedia di Diogo Jota.